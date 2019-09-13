الارصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة بهذه المناطق

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«الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 23 30

مطروح 21 29

السلوم 22 30

سيوة 21 33

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 34

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 33

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 23 34

نخل 17 32

نويبع 27 35

طابا 25 32

كاترين 17 31

الطور 24 32

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 22 34

أسيوط 24 35

سوهاج 25 36

قنا 25 38

الأقصر 25 39

أسوان 26 39

أبوسمبل 25 39

الوادى الجديد 24 38

شلاتين 27 36

ابو رماد 26 35

حلايب 27 34

رأس حدربة 28 33


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