» مطربة شهيرة تكشف عن فضيحة لها ورد فعل زوجها

كشفت الفنانة أصالة نصري كواليس نشر عنوان بيتها بالخطأ على التواصل الاجتماعي.
وقالت أصالة إنها كانت سعيدة بدخول أبنائها المدرسة فنشرت الكارنيه الخاص بهم وكان يحمل جميع البيانات الخاصة بالمنزل وأرقام الهواتف، ما جعل زوجها طارق العريان يغضب كثيرًا بسبب الموقف ويعلو صوته من العصبية.
وتابعت الفنانة ساخرة أنها تأخذ جائزة الأوسكار في السرعة، حيث أنها أسرع واحدة تفكر، وتنفذ فورًا بدون التفكير في العواقب، مشيرةً إلى أنها نشرت الكارنيه مرتين ولم تدرك الخطأ الذي وقعت فيه حتى علمت بعد ذلك بما حدث فحذفت الصور مباشرة.