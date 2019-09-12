» تصريحات خطيرة لـ"بوتين" عن العلاقات الروسية الإسرائيلية

12 سبتمبر 2019 - 11:34 م

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن علاقات بلاده مع إسرائيل اكتسبت نوعية جديدة في المجالين الأمني والعسكري.



جاء ذلك في كلمة بوتين قبيل اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مدينة سوتشي الروسية.

وأعرب الرئيس الروسي عن دعم بلاده للاتصالات المنتظمة بين البلدين في كافة المجالات.

وقال مخاطبا نتنياهو "أقولها بصراحة وأنا لست خائفا من ذلك، بفضل جهودكم الكبيرة اكتسبت علاقات بلدينا نوعية جديدة في المجالين الأمني والعسكري، وخصوصا في ظل استمرار تهديد الإرهاب الدولي".

وأشار بوتين إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد اجتماعا مفصلا مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وأوضح أنه قبِل دعوة نظيره الإسرائيلي روفين ريفلين، لزيارة تل أبيب مطلع العام المقبل، للمشاركة في ذكرى تأبين "ضحايا الهولوكوست".

ولفت الرئيس الروسي إلى إجراء إسرائيل لانتخابات برلمانية في 17 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وقال إنه يعتبر أكثر من 1.5 مليون شخص هاجروا من الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل، جزء من بلاده.

وأعرب بوتين عن أمله بأن يتحلى النواب الإسرائيليون الجدد في الكنيست بالمسؤولية الكافية لحماية مكتسبات العلاقات الثنائية، وأن يمضوا قدما في اتباع سياسات مسؤولة لتعزيز العلاقات الروسية الإسرائيلية.

من جانبه، أعرب نتنياهو عن أهمية العلاقات الروسية الإسرائيلية من الناحية العسكرية.

وقال إن "التواصل الشخصي بينه وبين بوتين منع الصدام والاحتكاك بين جنود البلدين، وهذا يشكل عنصر استقرار مهم للمنطقة برمتها".

وأشار نتنياهو إلى ارتفاع عمليات استهداف القوات الإيرانية إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية في الآونة الأخيرة، معتبرا أهمية التواصل بين جيشي البلدين في هذا الشأن.