"حماس" تدعو لحراك "إقليمي أممي" ضد إعلان نتنياهو الأخير

12 سبتمبر 2019 - 10:30 م

دعت حركة "حماس" الفلسطينية، الخميس، لـ"حراك إقليمي ودولي وأممي فاعل"؛ لمواجهة إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات.



جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" لرئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية لحماس، عزت الرشق.

وقال الرشق: "نحتاج من الدول والقوى الفاعلة في المنطقة، والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي حراكا إقليميا ودوليا وأمميا فاعلا للجم الاحتلال ووضع حدٍ لغطرسته وإرهابه واستخفافه بحقوقنا وشعوبنا".



وأضاف: "العدو (إسرائيل) يستعد لمرحلة جديدة من العربدة التوسعية لا تكفي أمامها بيانات الرفض والتنديد".



والأربعاء، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، بناء على طلب السعودية لـ"بحث تصريحات نتنياهو، حول ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة".



والثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 في سبتمبر/أيلول الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، وهو ما فجّر إدانات دولية وعربية وإسلامية واسعة.