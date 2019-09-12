بالفيديو.. «آل الشيخ» يطالب بإحضار هذا الشخص فورًا

12 سبتمبر 2019 - 09:50 م

طالب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بإحضار أحد الأشخاص لموسم الرياض.

وتواصل الهيئة العامة للترفيه تحضيراتها النهائية لموسم الرياض الذي سينطلق في 11 أكتوبر المقبل ويستمر نحو شهرين باستقطاب الموهوبين السعوديين في مختلف المجالات وإتاحة الفرصة لهم لإبراز إمكانياتهم أمام الجمهور.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على «تويتر» فيديو لأحد الأشخاص وهو يغني معلقًا: «مطلوب في موسم الرياض.. الرجاء يتواصل معنا».

ويضم موسم الرياض 2019 عدداً من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغير ذلك.

وسوف تقام فعاليات موسم الرياض في 11 مكانا مختلفا في المدينة هي: الحي الدبلوماسي، الجنادرية، بوليفارد الرياض، ملعب الملك فهد الدولي، حي المربع، حي الملز، وادي حنيفة، نوفا، قصر الحكم، الثمامة والدرعية.

مطلوب في موسم الرياض ... الرجاء يتواصل معنا ???????????? pic.twitter.com/0WfURbdq5R — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 12, 2019