» إيقاف نائب رئيس الـ«فيفا» مدى الحياة

12 سبتمبر 2019 - 09:17 م

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس، إيقاف خوان أنخيل نابوت نائب رئيس السابق للفيفا مدى الحياة، كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها مليون فرانك سويسري (مليون دولار)، عقب إدانته بقبول رشاوي.

وسبق لنابوت /61 عاما/ أن حكم عليه العام الماضي بالسجن تسعة أعوام بتهمة الفساد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وأدين نابوت بقبول 5ر10 مليون دولار في شكل رشاوي لمنح حقوق البث التليفزيوني، فيما وصفه ممثلو الادعاء بأنها شبكة واسعة من الرشاوي والعمولات عبر كرة القدم في قارة أمريكا الجنوبية.

وذكرت اللجنة أن قرارها بفرض عقوبات على نابوت نشأ عن قضية الرشوة واتهمته بانتهاك القواعد الأخلاقية لفيفا.

ويعني قرار الإيقاف المفروض على نابوت بأنه أصبح غير مسموح له بالمشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي.

وشغل نابوت منصب رئيس اتحاد باراجواي لكرة القدم، كما ترأس أيضا اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة (كونميبول).

وتم إلقاء القبض على نابوت عام 2015 في أعقاب فضيحة الفساد الكبرى التي طالت العديد من المسؤولين الكبار السابقين في فيفا، والتي أطاحت بالسويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي السابق من منصبه.