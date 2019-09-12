» مدافع ليفربول يمازح «صلاح» بتصريح صادم

12 سبتمبر 2019 - 09:09 م

حرص الكرواتي ديان لوفرين، مدافع ليفربول الإنجليزي محادثة كوميدية على تطبيق "واتس آب" بينه وبين الجناح الدولي المصري محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكان الدولي المصري صاحب الـ26 عامًا محمد صلاح أرسل لزميله الكرواتي عبر المحادثة، التي جمعتهما عبر تطبيق "واتس أب" صورة له من تدريب ليفربول، اليوم أثناء ارتداءه القميص الخاص بتدريب الريدز، وقال له:"عذرًا لقد أرسلتها لك عن طريق الخطأ".

ليرد عليه اللاعب الكرواتي قائلًا:"تلك هي اللحظة التي توقفت فيها عن التنفس وقمت بضغط عضلاتك، وأنت علمت 100% أن المصور في الخارج.. عار عليك، لقد بلغت درجة الحرارة بالخارج 16 درجة، لا تقلق سأنشر لك تلك الصورة.

ليرد عليه النجم المصري من جديد، قائلًا:"على رسلك.. تقل الأمر ببساطة ولا تكن غيورًا".

وعلق "لوفرين" على المحادثة، التي نشرها مع زميله المصري، قائلًا:"ضع إشارة لصديقك الذي لا يعتقد أن الصيف لم ينته بعد".