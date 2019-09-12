«ياسمين الخطيب» تلجأ للقرآن للتخفيف من صدمتها

12 سبتمبر 2019 - 08:49 م

لجأت الإعلامية ياسمين الخطيب، إلى نشر آية من القرآن الكريم، عقب منعها من الظهور على شاشة التلفزيون.

وتقدم «الخطيب» برنامج «شارع النهار» على فضائية «النهار»، قبل أن يتم منعها من الظهور.

تعليق «الخطيب» جاء إصدار نقابة الإعلاميين قرارا بوقف حلقاتها من برنامج شارع النهار، كما أخطرت قناة النهار بحظر تصويرها أي حلقات جديدة من برنامجها على خلفية عدم حصولها على التصاريح اللازمة من أجل الظهور.

وكتب على «فيس بوك»: «في بلادي لا يحتفون بالنجاحات، بل يحاربونها.. لكنهم وإن غلبوا لن يستطيعوا قطع رزقا قدره الله».

ثم ذكرت قول الله تعالى: « “وفي السماء رزقكم وما توعدون».