» مفاجأة.. مباراة الأهلي وسموحة غير مذاعة

12 سبتمبر 2019 - 07:55 م

قرر فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عدم إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلي في افتتاح بطولة الدوري العام موسم 2019/2020.

وكتب "عامر" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "مجلس إدرة نادي سموحة يقرر منع كاميرات التليفزيون من نقل المباراة بسبب توقف الشركة الراعية عن دفع مستحقاتها لنادي سموحة".

وأجريت اليوم قرعة مسابقة الدوري الممتاز بأحد الفنادق في الزمالك، وتم الإعلان عن جدول الدور الأول، وأوضح اتحاد الكرة إلى أنه سيتم الانتهاء من مواعيده خلال 48 ساعة.

وعلق نادي سموحة على قرعة الدوري المصري الممتاز، التي أسفرت عن مواجهة صعبة للفريق السكندري في افتتاح المسابقة أمام النادي الأهلي، وعلقت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على مواجهة الأهلي في افتتاح الدوري قائلة: "ياساتر يارب".

وكان اتحاد الكرة قد أعلن 21 من الشهر الجاري موعدًا لبداية الدوري، فيما ستكون نهاية الدوري في شهر مايو من العام المقبل.

وأعلن اتحاد الكرة أنه سيتم تحديد مواعيد المباريات في غضون 48 ساعة، حتى انتهاء الدور الأول من المسابقة.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الدوري، على أن يلعب الأهلي مع بيراميدز في الأسبوع الـ 16، أما الزمالك فسيلتقي مع بيراميدز في الأسبوع السابع من المسابقة.