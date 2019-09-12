تصريحات مصرية شديد اللهجة ضد إثيوبيا

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الخارجية

سد النهضة

إثيوبيا

 أعربت الخارجية المصرية عن عدم ارتياح القاهرة لطول أمد المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي.

جاء هذا في تصريحات للسفير حمدي سند لوزا   نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية اليوم الخميس.

وكان «لوزا» قد دعا سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لاطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات.

وقال «لوزا» إن مصر قدمت للجانب الأثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف أثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية، وهو طرح مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

كما شدد على أهمية سير المفاوضات بحُسن نية في مناقشة كافة المقترحات، بما فيها الطرح المصري، وأن رفض ذلك يعني الإصرار على فرض رؤية أحادية دون الاكتراث بمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنُّب الأضرار التي ستقع على دولتيّ المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان للحياة للشعب المصري.


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