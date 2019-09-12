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قتلى وجرحى فى انفجار عبوة ناسفة بتركيا

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الطيب حسين - متابعات

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تركيا

انفجار

عبوة ناسفة

ديار بكر

أفادت وكالة الأناضول بوقوع قتلى وجرحى إثر انفجار عبوة ناسفة بتركيا، حيث زرعتها عناصر بمنظمة "بي كا كا" التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية.

ووقع الانفجار على إحدى الطرق في مدنية بقضاء "كوب" التابعة لولاية ديار بكر.

وأوضحت مصادر أمنية أن عبوة ناسفة مزروعة من قبل منظمة "بي كا كا" انفجرت أثناء مرور سيارة مدنية في قرية "آغاج قورور" التابعة للولاية.

وأضافت أن السيارة كانت تقل عمال الغابات، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة الانفجار.

وذكرت المصادر أن العديد من سيارات الإسعاف توجهت إلى مكان الحادث.


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