12 سبتمبر 2019 - 07:04 م

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجاري.

وتقام قرعة كأس العالم للأندية في مقر الاتحاد الدولي بسويسرا يوم الإثنين المقبل في تماما الثانية ظهرًا بتوقيت سويسرا، في حضور أسطورة ليفربول السابق مايكل أوين للمساعدة في عملية القرعة.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه حتى الآن تم التعرف على 4 أندية فقط ستشارك في كأس العالم، وهي مونتري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف، ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا، والسد القطري بطل الدوري في البلد المنظم، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

وأشار الاتحاد في بيانه، إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يحدد حتى الآن ممثل القارة الذي سيشارك في كأس العالم للأندية، وذلك بالرغم من إعلان الترجي التونسي بطلًا للبطولة، في حين أن الوداد البيضاوي تقدم بشكوى ضد القرار.

لا يمكن أن يشارك فريقين من اتحاد محلي واحد، فإذا كان الممثل للبلد المنظم هو بطل دوري الأبطال في قارته، سيتم اختيار وصيفه في دوري الأبطال على ألا يكون من نفس البلد.

وسيقام لقاء الافتتاح بين بطل البلد المنظم، وبطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

الدور الثاني سيكون عن طريق القرعة التي ستضم بطل دوري أبطال آسيا، بطل دوري أبطال أفريقيا، مونتري المكسيكي، والفائز في مباراة الافتتاح.

أما نصف النهائي فسيشهد على إجراء قرعة يتم من خلالها التعرف على من سيقع في مواجهة بطل كوبا ليبرتادورس وليفربول من الفائزين في الدور الثاني، دون أن يكون هناك إمكانية لمواجهة في تلك المرحلة بين بطل أمريكا الجنوبية وبطل أوروبا.