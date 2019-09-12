  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:59 م
بحث متقدم
وزير التربية والتعليم طارق شوقي

وزارة التعليم تتوعد مدارس التبرعات بإجراءات حاسمة

الخارجية

تصريحات مصرية شديد اللهجة ضد إثيوبيا

أرشيف

كشف غموض وفاة ممرضة مستشفى البترول

صلاح

«صلاح» يتحدث لأول مرة بعد أزمة «ماني»

أرشيف

المستشار «حمادة الصاوي» محامي الشعب الجديد.. في سطور

أحمد السبكي ونجليه

القبض على نجلي «السبكي» بحوزتهما «خمر وكوكايين»

أرشيف

الطب 96%.. جامعة الأزهر تعلن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية

سلمان

في لقاء الملك سلمان بالأمراء.. الجميع أنصت لهذا السبب

منتخب مصر

فضيحة «عمرو وردة» تتكرر مع زميله في منتخب مصر

ترامب

إجراء عاجل لعزل دونالد ترامب من منصبه

بالفيديو.. بعد خلعها الحجاب.. فتاة سعودية: قد أبدو نحيفة لكنى سوبر

الصفحة الأخيرة

صورة
صورة

متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد ظهورها "بدون عباءة"..جلسة تصوير جريئة لفتاة سعودية

#

بعد خلعها الحجاب.. فنانة شهيرة تصاب بورم في الرأس

#

بالفيديو.. أمير سعودي يستدعى أمنيا بعد مفاجأة الكاميرات

#

تعليق غير متوقع من «فتاة عمرو وردة» بعد استبعاده

السعودية

خلع الحجاب

العباءة

خلع الحاجب

نساء سعوديات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي فى المملكة العربية السعودية، بمقاطع فيديو ترصد خلع العديد من السيدات لـ«العباءة» التي اعتيد على ارتدائه بالبلاد.

البداية كانت من مركز تجاري شهير في العاصمة  الرياض، حيث فوجئ الرواد بصوت «كعب عال» وهو يسير على الأرض الرخامية، قبل أن يرفعوا أعينهم ويتفاجأوا بمشهد غير مسبوق.

فبدلا من ذلك الثوب الأسود الفضفاض، التي اعتادت النساء على ارتدائه في المملكة العربية السعودية، والذي يطلق عليه العباءة، فوجئ رواد المركز التجاري، بسيدة تسير برأس مكشوف وكعب عال خالعة العباءة.

أما عن الفتاة التي كان يقصدها التقرير، فهي مشاعل الجالود، 33 عاما، التي نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو وهي تسير في مركز تجاري مرتدية قميصا برتقاليا وسروالا.

كما كتبت عبر حسابها: « قد أبدو لكم من الخارج مجرد فتاةٌ نحيفة ولربما أصنف كهزيلة ولكنني من الداخل سوبر ومن لذا كفاكم إنخداعاً بالمظاهر فليست الحقيقة كما تبدو عليه دائما».

ولم يقتصر هذا التمرد على موقف مشاعل فقط، بل سبقه وتلاه عدد كبير من المواقف، كان أبرزها حملة ارتداء "العباءة بالمقلوب" التي اجتاحت "تويتر" لفترة في إشارة للاعتراض على ضرورة ارتداء المرأة السعودية للعباءة.

وسبقت تلك الواقعة، ما فعلته الناشطة مناهل العتيبي، 25 عاما بسيرها في شوارع الرياض، بزي رياضي، مشيرة إلى أن رجال المرور شاهدوها ولم يتعرضوا لها بأي أذى.

ونقلت "فرانس برس" عن العتيبي قولها: "منذ 4 أشهر، منذ أن جئت إلى الرياض، وأنا لا أرتدي العباءة...أعيش مثلما أريد، أتصرف بحرّية، لست مقيّدة، لا يُفرض عليّ لباس لست مقتنعة به“

?أما مشاعل الجالود، فقالت للوكالة "أخشى أن يثير عدم ارتدائي للعباءة حفيظة عدد كبير من المتشددين".

وتابعت "ليست هناك قوانين واضحة، ولا حماية... قد أتعرض للخطر أو أتعرض لاعتداء من قبل المتطرفين دينيًّا لأنني أسير من دون عباءة".

?وسبق ونشرت الجالود تسجيلا في يوليو الماضي، قالت فيه إن مركزا تجاريا في الرياض رفض دخولها، بسبب عدم ارتدائها العباءة، وأضافت "تم منعي من الدخول، رغم أني ألبس لباسا محتشما، شكرا".

كما رد المركز التجاري على تغريدة مشاعل قائلا: "عزيزتي مشاعل، نعتذر منك، لكننا نمنع دخول المول للمخالفين للآداب العامة، وحياك الله بأي وقت".

?وتقول مشاعل إنها رغم أنها مصرة على عدم ارتداء العباءة في الأماكن العامة، لكنها مضطرة أن تلبسها في مكان عملها، لأن القانون يفرض على الموظفات لباسا معينا.

وأردفت قائلة "تلك العباءة ليست إلا عرف، ليست مرتبطة بالدين، ولو كانت مرتبطة بالدين، لكن كل السعوديات خارج المملكة ارتدين العباءة والنقاب".

?وتباينت ردود أفعال مواقع التواصل حول تلك الوقائع، ما بين الرفض القاطع لما فعلته مناهل، والتي وصلت إلى حد تهديدها وإطلاق هاشتاغجت مثل "مكافحة الانحلال"، و"أوقفوا العبث".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد غيبوبة 5 سنوات.. عودة نجم رياضي شهير للحياة
» مفاجأة.. مباراة الأهلي وسموحة غير مذاعة
» قتلى وجرحى فى انفجار عبوة ناسفة بتركيا
» موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية
» النيابة تصرح بدفن 9 ضحايا في حادث محور صفط
» طعن سيدة محجبة فى فرنسا
» قائد جينيراسيون: ليس لدينا ما نخسره أمام الزمالك
» «المحمدي»: تعاهدنا على تخطي الأهلي
» «الإعلاميين» توقف برنامج ياسمين الخطيب
» بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة
» بالصور.. عرض عسكري نسائي بالسعودية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:18 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية