المستشار «حمادة الصاوي» محامي الشعب الجديد.. في سطور

عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا ولمدة 4 سنوات يكون فيها محاميًا للشعب، "الصاوي" مشهودًا له بالكفاءة بين رجال القضاء خلال مسيرة قدرها 33 عامًا فلطالما كان المُنتقى من رؤسائه لخوض المهام "الشاقة".

1. عُين بالنيابة العامة فى 4 فبراير عام 1986.

2. عمل وكيلا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991.

3. عمل وكيلا للنائب العام بمكتب النائب العام ـ نيابة الأموال العامة العليا عامى 1992 ، 1993.

4. عمل قاضيا المحاكم الابتدائية لمدة أربعة أعوام من العام القضائى 1994 حتى العام القضائى 1998 "القضاء المدنى، قضاء الضرائب، قضاء التنفيذ، القضاء الجنائى، القضاء الشرعى"، عامين: عضو يمين دائرة، عامين: رئيس محكمة جزئية.

5. عمل رئيسا للنيابة العامة بنيابة الزيتون الجزئية العام القضائى 1998 /1999.

6. عمل رئيسا لنيابة غرب القاهرة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائى 1999 /2000 حتى عام 2001 /2002 وشغل خلالها منصب رئيس لجنة الأحوال المدنية بالقاهرة بالإضافة لعمله.

7. عمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام من عام 2002/2003 حتى عام 2004 /2005، قام خلالها بتطوير أسلوب العمل بنيابة المرور وإدخال نظام الحاسب الآلى لنيابات المرور وتمكين المواطن من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت.

8. عمل محاميا عاما "مفتش أول قضائى فنى" بالتفتيش القضائى لنيابات المرور العام القضائى 2005 /2006.

9. عمل محاميا عام لنيابة غرب القاهرة الكلية العام القضائى 2006 /2007.

10. عمل محاميا عاما لنيابة الجيزة الكلية ثلاثة أعوام من العام القضائى 2007/ 2008 حتى العام القضائى 2009/ 2010.

11. تمت ترقيته إلى درجة رئيس استئناف عام 2010.

12. عُين رئيسا للمكتب الفنى للمركز القومى للدراسات القضائية.

13. عُين الأمين العام للمركز القومى للدراسات القضائية.

14. عُين رئيسا محكمة الجنايات بالقاهرة فى أكتوبر 2013 "بدوائر جرائم الإرهاب".

15. ندب بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة فى عام 2015 بالإضافة إلى عمله وأسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف.

16. ندب قاضى تحقيق فى قضايا الفساد بالإضافة لعمله.

17. ندب للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى.

18. ندب للعمل محامى عام أول لنيابة استئناف القاهرة اعتبارا من 10 /2015 حتى 10 /2017 وفى العام الأخير.

19. أسند إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.

20. عُين مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارا من 10 /2017 حتى الآن.