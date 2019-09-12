» بالصور.. عرض عسكري نسائي بالسعودية

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السعودية

الرياض

عرض عسكري

عرض عسكرى نسائي

شهدت المملكة العربية السعودية، لأول مرة في تاريخها تدريبات على تنظيم عرض عسكري نسائي.

ويحضر فريق "حفلات المودة التطوعي"، استعراضا عسكريا نسائيا، بمناسبة قرب "اليوم الوطني السعودي".

وبحسب صحيفة "سبق" السعودية فإن الاستعراض النسائي العسكري، من ضمن فريق "حفلات المودة التطوعي"، سيجري في المعارض المحلية النسائية والمدارس والاحتفالات الوطنية الرسمية، بينما سيتم استعراض الفرقة العسكرية الرجالية على مسارح الاحتفالات الوطنية الرسمية المخصصة للعائلات والرجال.

ويتألف العرض العسكري من مجموعة فقرات، منها: السلام الملكي، المشاة العسكرية، الاستعراض بالسلاح، إلقاء شعر وطني، مداهمة عسكرية بسيطة.

وقالت المسؤولة الإعلامية للفريق مودة أحمد المحمدي إن "مشاهدة الاستعراض العسكري مرغوبة بشدة، سواء من الرجال أو النساء، وكما هو مشهور لدى الرجال قررنا أن ننشره بين المجتمع النسائي لتجسيد شكل الجندي داخل الاحتفالات الوطنية النسائية الرسمية".

وأضافت: "إن بلغنا قصارى جهدنا لن نستطيع تجسيد جهود جنود الوطن، لأن ما يبذلونه من جهود يتطلب الكثير، بحكم اختلاف الفروق الجسدية بين الجنسين، ولكننا أحببنا تجسيد هذا المظهر في المجتمع النسائي بشكل مبسط ولائق، لزيادة جذب النساء إلى تعظيم هذه القوة الكبرى".

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة، في 23 سبتمبر من كل عام، حيث أن هذا التاريخ يعود إلى تاريخ المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز في العام 1932 بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.






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