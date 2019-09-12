القبض على نجلي «السبكي» بحوزتهما «خمر وكوكايين»

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الخميس، القبض على نجلي المنتج السينمائي أحمد السبكي، في دائرة قسم شرطة قصر النيل وبحوزتهما 3 جرامات من مخدر الكوكايين.

وتبين من التحريات أن المتهمين هما كريم وشقيقه خالد، نجلا أحمد السبكي، وأن قوة أمنية من المديرية، برئاسة النقيب أحمد علاء، معاون مباحث قسم قصر النيل، كانت تقف في كمين بدائرة القسم، اشتبهت في سيارة ملاكي بداخلها المتهمين.

وقال مصدر أمني إن الشرطة ألقت القبض على المتهمين في أحد شوارع العاصمة فجر الخميس.

وأضاف المصدر أن كمينا أمنيًا يقوده معاون مباحث قسم قصر النيل، اشتبه في سيارة ملاكي يستقلها نجلا السبكي، وبدا أنهما في حالة سكر، وشاهدت الشرطة زجاجة خمر بداخل السيارة.

كما اتضح للشرطة أن رخصة القيادة الخاصة بقائد السيارة منتهية، بحسب المصدر.

وأحيلت الواقعة إلى نيابة قصر النيل التي تباشر التحقيق مع المشتبه فيهما. وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة وإرسالها للمعمل الجنائي؛ لفحصها وإعداد تقرير فني عنها، بحسب المصدر.