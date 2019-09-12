تنفيذ 1632 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالصعيد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 1632 وحدة سكنية "68 عمارة" بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بمدينة أخميم الجديدة، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 70 %.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدينة أخميم الجديدة، قال المهندس حسام فتحي، رئيس جهاز تنمية المدينة: جارٍ تنفيذ وحدتين صحيتين، ومدرسة للتعليم الأساسي، وسوق تجارية، ومبنى شرطة وإطفاء، وملعب ثلاثي، وملعب خماسي، ومبني تجاري إداري لخدمة مشروع الإسكان الاجتماعي "63 عمارة" بمنطقة 55 فداناً شمال المدينة، بجانب تنفيذ بوابة للمدخل الشمالي الغربي.