ريهام سعيد تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد سما المصري

12 سبتمبر 2019 - 05:19 م

تقدمت الإعلامية ريهام سيعد، اليوم الخميس ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة سما المصري.

واتهم البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد، وكيلا عن ريهام سعيد، سما المصري بتهمة السب والقذف.

وجاء غى نص البلاغ رقم 11598 لسنة 2019، إن المشكو في حقها صورت في أغسطس الماضي، مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة بإحدى حلقات برنامجها على إحدى الفضائيات.

وتابع أن "المصري" وجهت عبارات تحمل سبًا وقذفًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لريهام سعيد، موضحًا أنها ذكرت مواقف للأخيرة، ساخرة منها.

وقال إن المقدم ضدها البلاغ نشرت الفيديو المشار إليه على الإنستجرام الخاص بها، وعلى قناتها بموقع "اليوتيوب" بدافع الترويج وزيادة المشاهدات على شبكة الإنترنت وزيادة مكاسبها المادية.

وفى ختامه طالب بسرعة التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.