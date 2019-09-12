«صلاح» يحصل على جائزة لاعب الشهر في ليفربول

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

لاعب الشهر

حصل النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على جائزة لاعب شهر أغسطس في النادي بعد المستوى الذي ظهر عليه مع "الريدز" في بداية الموسم الجديد.

وحصل صلاح على الجائزة بعد استفتاء أجري للجماهير عبر الموقع الرسمي للنادي، ليتفوق "مو" على جميع لاعبي ليفربول عن شهر أغسطس.

وكان صلاح حصل مؤخرًا على جائزة أفضل هدف في ليفربول والمقدمة من ناديه بعد سجل في شباك آرسنال مرتين في مباراة جاءت لصالح "الريدز" بنتيجة (3-1) بالأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

صلاح استطاع منذ بداية الموسم الحالي أن يسجل ثلاثة أهداف مع ليفربول بواقع هدف أمام نورويتش سيتي في افتتاحية الدوري الإنجليزي بجانب هدفين في شباك "الجانرز" آرسنال.

ويستعد ليفربول بقيادة محمد صلاح لاستقبال نيوكاسل يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول - وصيف الدوري الإنجليزي - يحتل الصدارة برصيد 12 نقطة بعدما فاز في أول أربع جولات على حساب كل من نورويتش سيتي (4-1) - ساوثهامبتون (2-1) - آرسنال (3-1) - بيرنلي (3-0).


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