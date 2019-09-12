بعد تحريضه.. فيس بوك يعاقب نتنياهو

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فيسبوك

نتنياهو

تحريض

بعد تحريضه الدموي في رسائل خاصة ضد العرب، منع موقع "فيس بوك" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إمكانية إرسال رسائل خاصة.

وكان نتنياهو قد حرض في رسالة خاصة أرسلها إلى متابعيه عبر موقع "فيس بوك"، على المواطنين العرب وعلى النائب أيمن عودة بشكل خاص.

 وجاء في رسالته: " يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع المقبل، مع لابيد وعودة، غانتس وليبرمان، حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا، أطفال، نساء ورجال. والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا".

من جانبه توجه النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة على الفور إلى ممثلي شركة "فيسبوك"، وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرضة ومعاقبة رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وأعلنت شركة "فيسبوك" عن تعطيل إمكانية إرسال الرسائل الخاصة في حساب رئيس الوزراء عبر الموقع لمخالفته القوانين.

يذكر أن حملة نتنياهو الانتخابية قد حاولت أن تنأى برئيس الوزراء عن الرسالة التي أثارت موجة انتقادات، قائلة إنها نشرت من قبل موظف فيها دون معرفة نتنياهو شخصيا.


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