» فنانات تعرضن للضرب "المبرح" على يد أزواجهن.. تفاصيل صادمة

12 سبتمبر 2019 - 02:10 م

عقب تصريحات المطرب المغربي عادل الميلودي، المثيرة للجدل، بشأن أن الرجل الذي لا يضرب زوجته ليس رجلاً، خرج عدد كبير من الفنانات المشاهير عن صمتهم واعترفوا بتعرضهن للضرب على يد أزواجهن.

وواصل المغني المغربي، تصريحاته ضد النساء، قائلاً: إنه في إحدى المرات وخلال وجوده في إسبانيا، أوقفته الشرطة بسبب ضربه زوجته، ولكن أفرج عنه لأنّ زوجته نفت أن يكون ضربها لأنها تحبه!، قائلاً: ”في المغرب، هذا طبيعي، يمكن للرجل أن يفعل ما يشاء مع زوجته، حتى ضربها”، مبينًا: ”الزوج حر في زوجته“!

وأقر عدد من نجمات الفن والمشهورات في الوطن العربي بتعرضهن للضرب على يد أزواجهن، حيث أكدت الفنانة شاهيناز ضياء عبر حسابها على “فيس بوك” عن تعرضها للضرب من زوجها السابق، كما اعترفت علا غانم بأن زوجها الثاني ضربها أمام بناتها.

وصرحت الفنانة نجوى كرم بتعرضها للضرب من زوجها السابق يوسف حرب بعد صراخها في وجهه، كما قالت الفنانة إيمان العاصي، إنها تعرضت للضرب علي يد زوجها رجل الأعمال نبيل زانوسي، بعد اشتعال الخلافات بينهما.