تصرف غريب من زوجة فنان شهير في عيد ميلاده

شارك الفنان اللبناني، يوسف الخال، فيديو من الاحتفال بعيد ميلاده عبر حسابه على "إنستجرام" هذه المرة ظهر معه شقيقته الفنانة ورد الخال والممثل اللبناني طوني عيسى وأصدقاء.

لكن هذا الاحتفال لم يتضمن قالب حلوى، بل كان احتفال بوجبة سمك، حتى أنهم غيروا من كلمات أغنية الاحتفال بعيد الميلاد "سنة حلوة يا جميل" إلى "سمكة حلوة يا جميل".

يذكر أن نيكول سابا ويوسف الخال تزوجا عام 2011 وأثمر زواجهما عن ابنتهما الوحيدة التي أطلقا عليها اسم "نيكول".