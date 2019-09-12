نهاية مروعة.. لحظة طعن شاب عربي دافع عن فتاة بلندن

12 سبتمبر 2019 - 01:55 م

لفظ شاب عربي أنفاسه الأخيرة، بعد عدة طعنات علي يد متحرشن بفتاة، حاول إنقاذها في أحد شوارع لندن.

وفي التفاصيل شهد شارع Edgware Road المجاور في "حي العرب" لحديقة Hyde Park في لندن، جريمة طعن جديدة بعد ظهر الثلاثاء.

الشاب يدعى "يوسف كريم حسن البيجاني" وعمره 17 سنة، وفقاً لما ذكرت عائلته لوسائل إعلام محلية، والتي اعتبرته سابع قتيل بجريمة في 9 أيام بالمدينة، وسابع مراهق قتيل فيها بشهر، والقتيل 105 منذ بداية العام حتى الآن في لندن المعروفة منذ سنوات بأنها "عاصمة الطعن بالسكين".

ويدرس البيجاني إدارة الأعمال بكلية City of Westminster College تمهيداً للبدء العام المقبل بدراسته الجامعية، وسبب مقتله هو دفاعه عن فتاة يعرفها.

وكان البيجاني قد رأى زمرة من الشبان يتحرشون بها داخل فرع للوجبات السريعة، فدفعته الغيرة عليها، ليدفع عنها المتحرشين، إلا أنهم انتفضوا وتكاتفوا عليه.

وبث موقع صحيفة "ديلي ميل" وصحيفة "ديلي ميرور" البريطانيتين، الفيديو الذي التقطته كاميرا للمراقبة داخل المحل.

ويظهر الفيديو تلاسنا على ما يبدو بدأ عند مدخل المطعم بين البيجاني والمتحرشين، ثم احتدمت الحال وحدث انتشار لهم في الخارج عند الرصيف، حيث شهر واحد منهم أو أكثر سكينه.

وعندما ابتعد عنهم البيجاني لحقوا به، إلى حيث طعنوه مرات عدة، قريبا من المدخل، فانهار نازفا على الرصيف، وسريعا اجتمع عليه من رغبوا بإسعافه، ومعظمهم عاملون عرب في محلات ومطاعم بالشارع، في وقت لاذ الطاعنون بالفرار.

ووصلت سيارة إسعاف، حيث نقلته إلى مستشفى قريب، فلفظ أنفاسه الأخيرة وهو يقول "يا رب" بعد أكثر من 5 ساعات، بذل فيها الأطباء جهدهم لإنقاذه.