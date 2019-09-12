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تعيين المستشار محمد محمود فرج رئيسًا لمجلس الدولة

الحياة السياسية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

متابعات- الدويني فولي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة، لمدة 3 سنوات تبدأ في 15 سبتمبر الجاري، وحتى تاريخ بلوغه سن التقاعد في 2022.

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