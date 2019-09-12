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معلم يعاقب الطالبات بعد وضعهن المكياج.. بهذه الطريقة

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الصين

مدرس

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الطالبات

أقدم معلم على عقاب الطالبات بطريقة غريبة، حيث عاقب مدرس ثانوي بمقاطعة "سانسوي" الصينية، طالباته اللاتي تضعن مكياج بكميات كبيرة على وجوههن، بطريقة غريبة قبل دخولهن للمدرسة.

وكان المعلم قد ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستخدم قطعة من القماش ودلو مملوء بالماء لمسح المكياج عن أوجه طالباته واحدة تلو الأخرى، بعد وقوفهن في طابور خارج المدرسة.

وأضاف المتحدث باسم المدرسة أن العديد من الطالبات يقمن بوضع المكياج أثناء الحصص الدراسية وهو ما تعاقب عليه إدارة المدرسة، لذلك صدر قرار بحظر وضع المكياج تمامًا، منوهًا أن معظم الطالبات يعيشون بعيدا عن آبائهم، لذلك يشعر المعلمون بأنه من واجبهم تقديم الرعاية والإرشاد للطالبات.


https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2019/09/11/6429568740840787493/636x382_MP4_6429568740840787493.mp4

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