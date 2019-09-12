» ميسي يكشف موقفه من دعوة رونالدو للعشاء

12 سبتمبر 2019 - 01:14 م

رد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني، على الدعوة التي تلقاها من البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، لتناول العشاء معا في المستقبل.





وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لقد قلتها مرارًا، لا يوجد أي مشاكل مع رونالدو، السبب في أننا لم نصبح قريبين لأننا نلعب في فرق مختلفة، في حفل "اليويفا" الأخير تحدثنا بشكل أكثر من العادة. بالنسبة للعشاء؟ لا أعرف مدى إمكانية حصول الأمر كوننا نعيش في دولتين مختلفتين، ولكن إذا سنحت الفرصة، فلم لا".





وجلس ميسي ورونالدو جنبا إلى جنب، خلال حفل قرعة دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية في الـ29 من الشهر الماضي، وقام النجم البرتغالي بدعوة نظيره الأرجنتيني للعشاء على هامش رده على أحد أسئلة مقدمة الحفل.



