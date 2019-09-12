» أغضبت جمهورها بتقبيل يد فنان شهير

أثار مقطع فيديو للممثلة اللبنانية، نادين الراسي، وهي تقبل يد زميلها الفنان، زياد برجي،وهو يغني على المسرح، حيث عبرت فيها عن حبها الكبير له وأنه أكثر من أخ .

وأكدت نادين في لقاء مع برنامج the insider بالعربي ان علاقة متينة تربطها ببرجي فهو ليس فقط كشقيقها الفنان جورج الراسي بل اكثر من أخ، قائلة بعفوية "ممكن اتلقى الرصاص بدلا منه"، في كلمات صادقة لمدى صدق علاقة الصداقة والأخوة بينهما.

وأشارت الراسي إلى انها بصدد التحضير لأعمال جديدة عربية ستكون قوية وبحجم دعم ومحبة الناس لها بعد الازمة الصعبة التي مرت بها قبل اشهر بعد انفصالها وخسارتها لحضانة طفليها.

وكانت الراسي أثارت ضجة كبيرة في احتفالها بعيد ميلادها الاسبوع الماضي مع أصدقائها وكان من بينهم طليقها الأول حاتم حدشيتي والد ابنها مارك، الذي لم يفارقها في أصعب ظروف حياتها.