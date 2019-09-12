  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
القباني

رغم إصابته بالسرطان.. يواصل الدراسة بعد 92 عاما

ارشيف

تأجيل محاكمة منفذ هجوم نيوزلندا لرمضان 2020

طعن شاب عربي

نهاية مروعة.. لحظة طعن شاب عربي دافع عن فتاة بلندن

الاهلى والزمالك

بالترتيب.. جدول مباريات الأهلي والزمالك بالدوري

الإفراج عن سجناء - أرشيفية

بعد قرار الرئيس.. الإفراج عن 712 سجينا

تبرع

السعودية.. تشريع بالتبرع بالأعضاء البشرية

معلم

معلم يعاقب الطالبات بعد وضعهن المكياج.. بهذه الطريقة

طفل

الكويت.. هتك عرض طفل مصري بعد استدراجه بنصف دينار

الحج والعمرة

السعودية تكشف السعر الموحد للحج والعمرة

ارشيف

كشف حقيقة خطف الطلاب بمكة المكرمة

أغضبت جمهورها بتقبيل يد فنان شهير

الصفحة الأخيرة

نادين الراسي
نادين الراسي

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فنان مصري شهير يعلن خطبته على "ملكة جمال الكون"

#

فنان شهير يحرض على ضرب الرجال لزوجاتهم:"لقد فعلتها"

#

نقل فنان شهير إلى المستشفى بسبب "حصان"

#

رقصة مثيرة لـ"درة" مع فنان شهير تشعل مواقع التواصل

زياد برجي

نادين الراسي

أثار مقطع فيديو للممثلة اللبنانية، نادين الراسي، وهي تقبل يد زميلها الفنان، زياد برجي،وهو يغني على المسرح، حيث عبرت فيها عن حبها الكبير له وأنه أكثر من أخ .

وأكدت نادين في لقاء مع برنامج the insider بالعربي ان علاقة متينة تربطها ببرجي فهو ليس فقط كشقيقها الفنان جورج الراسي بل اكثر من أخ، قائلة بعفوية "ممكن اتلقى الرصاص بدلا منه"، في كلمات صادقة لمدى صدق علاقة الصداقة والأخوة بينهما.

وأشارت الراسي إلى انها بصدد التحضير لأعمال جديدة عربية ستكون قوية وبحجم دعم ومحبة الناس لها بعد الازمة الصعبة التي مرت بها قبل اشهر بعد انفصالها وخسارتها لحضانة طفليها.

وكانت الراسي أثارت ضجة كبيرة في احتفالها بعيد ميلادها الاسبوع الماضي مع أصدقائها وكان من بينهم طليقها الأول حاتم حدشيتي والد ابنها مارك، الذي لم يفارقها في أصعب ظروف حياتها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تعيين المستشار محمد محمود فرج رئيسًا لمجلس الدولة
» رد صادم من فنانة شهيرة بعد عرض زواج كـ"زوجة ثانية"
» أغضبت جمهورها بتقبيل يد فنان شهير
» ميسي يكشف موقفه من دعوة رونالدو للعشاء
» مفاجأة.. أحمد فهمي يترك زوجته ويراقص والدته بحفل زفافه
» وزير الآثار يتفقد عملية ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة
» تطبيق خطير.. عليك حذفه فورًا من هاتفك
» أصالة تسخر من بلوك أحلام: "ما نمت لحد الآن"
» الزمالك يحرج «الجبلاية» قبل مباراة السوبر
» مران استشفائى للاعبى الزمالك بالسنغال
» شاهد.. قبلة ورقصة أحمد فهمي لـ"هنا الزاهد" في حفل زفافهما

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية