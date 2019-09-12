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مفاجأة.. أحمد فهمي يترك زوجته ويراقص والدته بحفل زفافه

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أحمد فهمي ووالدته
أحمد فهمي ووالدته

متابعات-علا خطاب

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حفل زفاف

هنا الزاهد

احمد فهمي

تداول مقطع فيديو للفنان أحمد فهمي أثناء حفل زفافه على الممثلة الشابة هنا الزاهد، على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يراقص والدته، بحضور نخبة من ألمع نجوم ومشاهير مصر بأحد أكبر فنادق القاهرة.

فهمي ظهر في مقطع فيديو مؤثر من الزفاف يرقص بين أحضان والدته بشكل عكس قوة فرحة الأخيرة بنجلها، في الوقت الذي بدت فيه هنا ترقص مع والد العريس.

نخبة من ألمع نجوم ومشاهير مصر حرصوا على حضور حفل الزفاف أبرزهم؛ كريم عبدالعزيز وزوجته، أحمد عز، علي ربيع، مصطفى خاطر، أكرم حسني، أشرف عبدالباقي، دنيا سمير غانم، أحمد مالك، اللاعب أحمد حسن، الإعلامية منى الشاذلي، الإعلامي عمرو الليثي، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، يوسف الشريف، روجينا، شيكو، هشام ماجد، محمد إمام، عمرو يوسف، وغيرهم.

يُذكر أن أحمد فهمي سبق وعقد قرانه على شهد رمزي ابنة المنتج محمد حسن رمزي، إلا أن العلاقة لم تكلل بالزواج، كما سبق وتزوج من منة حسين فهمي، ثم انفصل الثنائي بعد 3 سنوات زواج.

من ناحية أخرى، شارك أحمد فهمي عروسته هنا الزاهد بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» بالإضافة لمحمد عبد الرحمن، وذلك خلال الموسم الرمضاني الماضي.


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