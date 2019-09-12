  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:55 ص
بحث متقدم
طفل

الكويت.. هتك عرض طفل مصري بعد استدراجه بنصف دينار

تركي الحمد

رد مفاجئ من تركي الحمد على تجنيد إسرائيل لمسئول عربي

الحج والعمرة

السعودية تكشف السعر الموحد للحج والعمرة

ارشيف

كشف حقيقة خطف الطلاب بمكة المكرمة

المطيري

1000 دينار غرامات جديدة تطال الوافدين بالكويت

داعش

تفاصيل مثيرة عن أخطر امرأة في داعش

السياحة فى إسرائيل

مسئول عربي كبير يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية

السيسي

قرار جمهوري بتعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا

بن سلمان

من هي الأميرة التي أمر "بن سلمان" بتجديد قصرها على نفقته؟

الصور

الإمارات.. عقوبة خيالية لملتقطى صور النساء في الأفراح

الكويت.. هتك عرض طفل مصري بعد استدراجه بنصف دينار

عرب وعالم

طفل
طفل

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

30 عاما لشاب هتك عرض والدته بدولة عربية

#

الكويت.. القبض على دكتور مصري مزيف

#

طفل مصري يصل بريطانيا مختبئا في صندوق سيارة

#

وقف قتل مصري قصاصًا بالسعودية بعد تدخل الملك سلمان

شهدت الساعات الأخيرة جريمة هتك عرض طفل مصري في الكويت، بعد أن حاول شخص لا يعرفه خداعه واستدراجه.

الواقعة بحسب صحيفة “الراي” الكويتية، تعود إلى طفل مصري عمره 11 عامًا خرج من منزله وكان أمام بقالة في منطقة حولي بالكويت، وفوجئ بشخص لا يعرفه يقترب منه ويعطيه نصف دينار ثم أمسك بيده وتحسس جسده.
 
لمسات الجاني المثير أثارت خوف الطفل المصري، الذي ألقى بالنصف دينار في وجهه، وتوجه إلى مسكنه القريب من البقالة، وروى لوالده ما حصل معه.

والد الطفل اصطحب ابنه وتوجه به إلى قسم الشرطة، وأبلغ رجال الأمن بما حدث لابنه، الذي أدلى بأوصاف المتهم، وسجلت قضية هتك عرض أحيلت إلى المباحث للتحري وضبط الجاني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» وزير الآثار يتفقد عملية ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة
» تطبيق خطير.. عليك حذفه فورًا من هاتفك
» أصالة تسخر من بلوك أحلام: "ما نمت لحد الآن"
» الزمالك يحرج «الجبلاية» قبل مباراة السوبر
» مران استشفائى للاعبى الزمالك بالسنغال
» شاهد.. قبلة ورقصة أحمد فهمي لـ"هنا الزاهد" في حفل زفافهما
» أغرب ما فعلته هنا الزاهد مع شقيقتها في حفل زفافها
» محمد رمضان يثير الجدل بسيارته الجديدة
» مرتضى لـ"كهربا": تعالى مصر وهوديك الأهلي بنفسي
» فنان مصري شهير يعلن خطبته على "ملكة جمال الكون"
» وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية