» وزير الآثار يتفقد عملية ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة

قام الدكتور خالد عناني، وزير الآثار والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بتفقد أعمال ترميم قصر محمد علي بشبرا الخيمة، مؤكدًا أن عملية الترميم تتم علي قدم وساق للانتهاء منه، استعدادا لافتتاحه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 30 يونيو 2020،وذلك وفقا للخطة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الآثار المصرية بتكلفة مليار و250 مليون جنيه منذ عام 2017.

وأضاف الوزير، أن أعمال الترميم تتم تجت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تم التوجيه بضغط الأعمال مع الاهتمام بالكفاءة، قائلا "أهم حاجة عندي الكفاءة في الترميم، ومش مهم أفتح القصر في موعده إلا بعد التأكد من جودة الترميم، لأنه حصل قبل كده مشاكل وبعد الافتتاح بسنوات قليلة حدثت تصدعات في أعمال الترميم وحوائط القصر".

وتفقد الوزير، أجنحة ومشتملات القصر الذي يعد تحفة معمارية كبيرة يجب استغلالها سياحيًا لتدر استثمارات مالية كبيرة لخزانة الدولة، ويعد القصر أحد أهم المناطق الأثرية في المحافظة.

كما تفقدوا، أعمال الترميم التي اشتملت على ترميم العناصر الرخامية الجاري تنظيفها ميكانيكيًا وكميائيًا وعمل كمادات الأمونيا والبنتونيت والكمادات الورقية اللازمة لتنظيفها، كما شاهد أعمال ترميم الأسقف المزخرفة وإزالة طبقات العزل القديمة لتأخذ الطابع الأثري التي كانت عليه.

يذكر أن الشركة المنفذة لأعمال الترميم استعانت بعدد كبير من علماء الآثار والفنانين التشكيلين، بالتعاون مع كلية الآثار وكلية الفنون التطبيقية لضمان التنفيذ على أعلى مستوي .