  • الخميس 12 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:25 ص
بحث متقدم
المطيري

1000 دينار غرامات جديدة تطال الوافدين بالكويت

داعش

تفاصيل مثيرة عن أخطر امرأة في داعش

السياحة فى إسرائيل

مسئول عربي كبير يعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية

السيسي

قرار جمهوري بتعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا

بن سلمان

من هي الأميرة التي أمر "بن سلمان" بتجديد قصرها على نفقته؟

الصور

الإمارات.. عقوبة خيالية لملتقطى صور النساء في الأفراح

جثة

صادم.. علماء : جثث الموتي تتحرك بعد وفاتها

ارشيف

أول تحرك من «فيفا» لنصرة سيدات إيران

مرتضى منصور

مرتضى منصور: هاشترى قميص الأهلى لـ «كهربا»

الإعلامي شريف عامر

أخطر 13 ساعة فى أحداث 11 سبتمبر

أصالة تسخر من بلوك أحلام: "ما نمت لحد الآن"

الصفحة الأخيرة

أصالة وأحلام
أصالة وأحلام

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

التموين: من يملك فدانًا زراعيًا لا يستحق الدعم

#

لماذا تستورد مصر مخلفات البلاستيك وهي الأكثر انتاجا له؟

#

إعلامي شهير عن "شيرين ومحمد رمضان": «متربوش ومتعلموش»

#

رسالة غير متوقعة من زوجة "أحمد إبراهيم" للمطربة أصالة

منى الشاذلى

احلام

أصالة

بلوك

سخرت الفنانة السورية، أصالة نصري، من خلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام، الذي وصل إلى وضع الأخيرة "أصالة" في قائمة الـ"بلوك"، حيث قالت: “أنا من هديك اليوم لليوم ساعة من نمت.. ما نمت عيني ما غفلت على قول أمي".

وأشارت خلال لقائها ببرنامج “معكم”، المذاع على قناة “سي بي سي”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، إلى أنها لم تحظر الفنانة أحلام من لائحة المتابعين لها على تويتر، معقبة: “ما عملت سيبتها حبيبتي عصبية ومتضايقة ويمكن عندها حق”.

ولفتت إلى أنها لم تندفع للرد على أخطاء أحلام في حقها، على عكس طبيعة شخصيتها التي تتسم بعدم الصمت عند التجاوز في حقها.

ويشهد الوسط الفني، أزمة بين الفنانة السورية أصالة والإماراتية أحلام، بعدما قامت الأخيرة بحظر أصالة ومنعتها من متابعتها على حساباتها عبر وسائل التواصل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أصالة تسخر من بلوك أحلام: "ما نمت لحد الآن"
» الزمالك يحرج «الجبلاية» قبل مباراة السوبر
» مران استشفائى للاعبى الزمالك بالسنغال
» شاهد.. قبلة ورقصة أحمد فهمي لـ"هنا الزاهد" في حفل زفافهما
» أغرب ما فعلته هنا الزاهد مع شقيقتها في حفل زفافها
» محمد رمضان يثير الجدل بسيارته الجديدة
» مرتضى لـ"كهربا": تعالى مصر وهوديك الأهلي بنفسي
» فنان مصري شهير يعلن خطبته على "ملكة جمال الكون"
» وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان
» حكيم ينشر "فيديو" عن واقعة انقلاب سيارته
» صحيفة إماراتية: أنانية «صلاح» تصنع الفارق مع ليفربول

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    18:10

  • عشاء

    19:40

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية