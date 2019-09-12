» أصالة تسخر من بلوك أحلام: "ما نمت لحد الآن"

12 سبتمبر 2019 - 10:56 ص

سخرت الفنانة السورية، أصالة نصري، من خلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام، الذي وصل إلى وضع الأخيرة "أصالة" في قائمة الـ"بلوك"، حيث قالت: “أنا من هديك اليوم لليوم ساعة من نمت.. ما نمت عيني ما غفلت على قول أمي".

وأشارت خلال لقائها ببرنامج “معكم”، المذاع على قناة “سي بي سي”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، إلى أنها لم تحظر الفنانة أحلام من لائحة المتابعين لها على تويتر، معقبة: “ما عملت سيبتها حبيبتي عصبية ومتضايقة ويمكن عندها حق”.

ولفتت إلى أنها لم تندفع للرد على أخطاء أحلام في حقها، على عكس طبيعة شخصيتها التي تتسم بعدم الصمت عند التجاوز في حقها.

ويشهد الوسط الفني، أزمة بين الفنانة السورية أصالة والإماراتية أحلام، بعدما قامت الأخيرة بحظر أصالة ومنعتها من متابعتها على حساباتها عبر وسائل التواصل.