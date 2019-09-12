» شاهد.. قبلة ورقصة أحمد فهمي لـ"هنا الزاهد" في حفل زفافهما

احتفل النجمان حمد فهمي وهنا الزاهد، بزفافهما أمس الأربعاء، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وقد حضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، كريم عبد العزيز، أشرف عبد الباقى، لبلبة، أكرم حسنى، هشام ماجد، محمود عبد المغنى، إسلام جمال، علاء مرسى، خالد عليش، عمرو الليثى، محمد على رزق، الفني هاني عبدالله، كريم عفيفي، المخرج بيتر ميمي، مدير التصوير جلال الزكي.

يشار إلى أن هنا الزاهد وأحمد فهمي عقدا قرانهما أول أمس الثلاثاء فيما كانوا قد احتفلوا بخطبتهما منتصف شهر أغسطس 2018.