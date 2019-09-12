مرتضى منصور: هاشترى قميص الأهلى لـ «كهربا»

12 سبتمبر 2019 - 10:01 ص

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، استعداده لشراء قميص الأهلى، لمحمود عبد المنعم "كهربا" فى حالة ما أراد اللعب بالقلعة الحمراء.

وأضاف "مرتضى" خلال مداخلة تلفزيونية لبرنامج «الزمالك اليوم»: "إذا أراد كهربا اللعب للأهلى سأشترى له القميص الأحمر على حسابى، ولن أقبل بأقل من 100 مليون دولار كتعويض لرحيله عن الزمالك".

وتابع: "لا أحتاج كهربا فلدينا إمام عاشور، وأشرف بن شرقي، لدينا لاعبين ملتزمين، لا يسكرون ولا يسهرون".

وتابع: "كهربا كان فى الأهلى وخانه، ومن ثم ذهب للزمالك وخان النادى ورحل أيضا".