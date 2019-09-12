شقيق محمد علي: نسيت الخمرة والنسوان؟ .. دانا أخوك يابني

12 سبتمبر 2019 - 08:24 ص

شن شقيق الفنان الهارب محمد علي هجوما شرسا على أخيه ، مشيرًا إلى أن صبره نفد.



ونشر شقيق محمد علي فيديو قال فيه: "انا بعمل الفيديوهات علشان صبرى نفد وبعدين لقيت فيديوهات انتشرت على ان محمد على اخويا بقى مناضل .. مناضل ايه يا محمد يا على انت هتشتغلنا ولا ايه ده انا اخوك بقى.. مناضل فرومنت ولا مارينا فى الجيت و اللنش ولا كنت بشوفك تروح القرى ولا النجوع تناضل فيها ولا مارينا كنت بتناضل عند الفيلا".



وأضاف شقيق الفنان محمد على : "لو انت حضرتك مناضل وتمام ولا الفلوس تمام وشايف الحياة تمام.. اللى خالنى اعمل الفيديوهات دى يا محمد علشان ارد عليك وانت ما بتردش على اتصالاتنا وعملت لينا بلوك على تليفونك وبعدين بتقول انك ابن بلد وتعرف الاصول رد علينا انت وصلت الموضوع انك فضحتنا فهنفضح بعضنا وهو الرجولة انك تعمل بلوكات وتخلى لسان ابوك يدلل وتخلى السكرتير بتاعك يرد على ابوك علشان فلوس اخوك الميت يقوله الباشا مش فاضى ، هى دى الرجولة ".



وأضاف شقيق الفنان محمد على فى الفيديو الذى نشرته صفحة EGY30على موقع التواصل الاجتماعى : "ده انا مش عارف اوصلك هات فلوس اخوك الميت اللى بنلم ليهم علشان ندخلهم المدرسة وانا بكلمك فيس تو فيس انت خلتنى اتكلم فى حاجات اللى ايه انت بتعمله انا مش شايفك مناضل انا شايف انت بتتكلم عن مارينا وعربيات.



وانفعل شقيق الفنان محمد على : يا اخى اعتبر انى اخوك ده راجل غلبان مش هتوقف مناضل انت جنون الشهرة عميك مش عايز اقول انت كنت بتعمل ايه علشان تطلع فى لقطتين فى الفن واحد ساب شغله وقعد يجرى ورا التمثيل وساب مشاغله وبعد ده كله عرف ان نفسه مغمور بالرغم من تمثيله فقال اعمل اي حاجة علشان الناس تعرفنى ".



وتابع شقيق الفنان محمد على : "انا مستغربك انت طول اليوم بتنزل فى صور ليك فى عربيات ولنشات انت جنون الشهرة جننك انت هنا فى مصر كنت بتعمل اى حاجة علشان تطلع فى مشهد او اثنين وبعدين الدنيا ارتاحت معاك ادى فلوس اخوك الميت ورد على ابوك الغلبان العيان تخلى واحد شغال عندك يرد عليه وبعدين انا اخوك وعارف كل حاجة وخلتنى جبت اخرى لو انت ابن بلد رد على الناس ولا بتكلم حد ومش عارفين نوصلك انت بتعمل كده ليه .. انت كنت خاربها هنا خمرة ونسوان مش عايز اتكلم".