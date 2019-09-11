فيديو مروع.. لحظة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن

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حادث صفط اللبن
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عرضت الإعلامية جيهان لبيب، خلال تقديم برنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مقطع فيديو، يسجل لحظة سقوط ميكروباص من أعلى كوبري صفط اللبن.

وأشارت الاعلامية الى ان مقطع الفيديو جاء من الكاميرات المتواجدة تحت الكوبري وسجلت لحظة وقوع الحادث المروع بمنطقة صفط اللبن في الجيزة والذي اسفر عن  مصرع 10 أشخاص، وإصابة 4 آخرين.

ويقول عاشور جاب الله، من أهالي منطقة صفط اللبن، إن الميكروباص سقط من ارتفاع حوالي 35 أو 40 متر، وسقط على سيارة تاكسي".

وتابع:" هذا الطريق يعتبر طريق موت"، موضحًا أن هذه ليست الحادثة الأولى، وأن الحوادث تتكرر بنفس الطريقة.

ولفت "جاب الله"، إلى أن منحنى صفط اللبن هو سبب سقوط السيارات من أعلى كوبري المحور.

وجدير بالذكر ان محور صفط اللبن بالجيزة، شقط حادث مروع حيث سقط ميكروباص من أعلى محور كوبري صفط اللبن، ليسقط وسط الأهلي والمواطنين، مما ادي لسقوط ضحايا ومصابين.


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