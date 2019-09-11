قاضي «التخابر» يكشف لقب عمر سليمان بين الإخوان

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شهدت جلسة النطق بالحكم على قيادات جماعة الإخوان اليوم الأربعاء في قضية التخابر مع حماس، الكشف عن اللقب الذي لقب به اللواء عمر سليمان من قِبل جماعة الإخوان.

وقال المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن اللقب الذي لقب به اللواء عمر سليمان من قِبل الإخوان هو «الثعلب».

وقضت المحكمة اليوم بالسجن المؤبد لمحمد بديع و10 متهمين آخرين من قيادات الجماعة، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

والمتهمون هم كل من: "محمد بديع - محمد الشاطر- محمد الكتاتني- عصام العريان- محمد البلتاجي- سعد عصمت- حازم محمد- محيي حامد- خالد سعد- خليل أسامة- أحمد عبدالعاطي"

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.


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