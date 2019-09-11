عواصف وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية بداية الأسبوع المقبل؛ إعلانًا لبدء فصل الخريف، والتقلبات الجوية التي تحدث خلال الـ3 أشهر المقبلة.

وحذر خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إم بي سي مصر" من أن الأيام المقبلة تشهد نشاطا للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، مثيرة للرمال والأتربة على بعض هذه المناطق، ولكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية للمواطنين.