«السلام» يقترب من استضافة قمة الأهلي والزمالك

11 سبتمبر 2019 - 08:08 م

استقرت اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، على استضافة ملعب السلام، لمباراة الأهلى والزمالك بالسوبر المصري المقرر لها 20 سبتمبر الجارى.

جاء قرار المسئولين بإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك فى القاهرة على ملعب السلام، تطبيقا لفكرة الديربى بإقامة المباراة فى المدينة التى ينتمى إليها الفريقين، وليس مدينة أخرى مثل الإسكندرية ، حيث كان ملعب برج العرب هو المرشح الأول لاستضافة المباراة، إلا أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بذلت كل محاولاتها لإقامة اللقاء فى القاهرة.

ويقع ستاد السلام في مدينة السلام بالقاهرة، ويقع الإستاد في المنطقة الشمالية لمدينة النهضة يحده من الجهة الغربية طريق بلبيس الصحراوي ومن الجهة الشرقية مساكن منطقة النهضة ويحده من الجنوب شارع النهضة شارع المدارس.

يتسع استاد السلام لقرابة 30 ألف متفرج، تم الانتهاء من بنائه عام 2009 لاستضافة مباريات المجموعة الثانية في كأس العالم للشباب 2009، وتم تجديده مؤخرا باعتباره أحد الملاعب المشاركة فى كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، واستضاف مباريات المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من: "المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وتم تزويد استاد السلام بشاشتين إلكترونيتين، وتزويد الملعب بـ 38 بوابة إلكترونية لدخول الجماهير، إلى جانب وضع 101 كاميرا لتأمين الاستاد من جميع جوانبه، ووصل عدد كاميرات التأمين والمراقبة لـ159، وكانت فى وقت سابق 58 كاميرا فقط ."

كما شهد استاد السلام تغيير أرضية الملعب والتراك بالكامل، بجانب زيادة أبراج الكهرباء، بجانب وضع 32 كشافا فى المقصورة الرئيسية بالإضافة لرفع كفاءة غرف الملابس والعيادة الطبية واللوبى ومداخل ومخارج الملعب ".