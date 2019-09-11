بالفيديو.. لحظة سقوط ميكروباص محور صفط اللبن

11 سبتمبر 2019 - 07:09 م

رصدت كاميرات المراقبة حادث سقوط سيارة ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرع 8 أ شخاص وإصابة آخرين.

وأظهر الفيديو لحظة سقوط «الميكروباص» حيث كان يمر أحد الأشخاص بالمكان ولكنه نجا بأعجوبة.

وكان اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، قد تلقى إخطارًا بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن ووقوع متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات ورفع السيارة المتسببة في الحادث والتي أدت إلى تعطل حركة المرور.