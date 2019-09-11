  • الأربعاء 11 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:37 م
بحث متقدم
صورة الحادث

بالفيديو.. لحظة سقوط ميكروباص محور صفط اللبن

مشاري العفاسي

صورة.. حقيقة إصابة مشاري العفاسي بمرض خطير

قرقاش

«قرقاش»: مصر تستعيد عافيتها بهذا الثلاثي

التموين

«التموين»: قلة شراء المصريين للسلع يدل على وعيهم

صلاح

تصريح صادم من «إيتو» عن «صلاح»

اتحاد الكرة

بعد تعيينه بأيام.. إقالة عضو جديد من اتحاد الكرة

ترامب

«ترامب» يتهم الإسلام بوصف مسيء

أرشيفية

جريمة بشعة.. منتقبة مارست الجنس معه ثم قتلته

القذافي

رئيس دولة إفريقية يتهم «القذافي» بقتل هذا الرئيس

أرشيف

براءة نجل «الشاطر» وصفوت حجازي من قضية التخابر

الحبس «عامين» للاعب كرة قدم شهير

الرياضة

برشلونة
برشلونة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«الإنقاذ النهري» تنتشل جثة لاعب كرة قدم غرق فى النيل

#

"رينارد" يتعاقد لتدريب "الخضر" عامين ونصف

#

وفاة لاعب سعودي خلال دورة رمضانية

#

وفاة لاعب سعودي في دورة رمضانية

الفن

اخبار الفن

سمير غانم

إيمى سمير غانم

أصدرت محكمة تركية حكمًا بالسجن عامين و8 أشهر مع وقف التنفيذ على التركي أردا توران، لاعب برشلونة الإسباني المعار إلى نادي إسطنبول باشاكشهر، بتهم حيازة سلاح بدون ترخيص وإطلاق النار والترهيب وإثارة الرعب، وإصابة شخص عن عمد.

وأوقفت المحكمة تنفيذ حكم الحبس، إلا أنه سيتم تنفيذه في حالة ارتكب «توران» تهمة جديدة خلال فترة خمس سنوات من حكم المحكمة.

وكان اللاعب التركي الدولي قد دخل في شجار مع المغني بيركاي شاهين، العام الماضي، في أحد النوادي الليلة بإسطانبول، فيما أصاب الأول الثاني بكسر في الأنف، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الثنائي كانا يتشاجران على زوجة «شاهين» بعدما قام لاعب كرة القدم بالتفوه بعبارات خارجة عن زوجة المغني أوزليم أدا شاهين، فيما وصل «توران» في وقت لاحق من تلك الليلة إلى المستشفى وبحوزته مسدس أطلق منه الرصاص على الأرض مسببًا حالة من الرعب.

وكان نادي باشاكشهر قد أعلن سابقًا تغريم صاحب الـ 31 عامًا 2.5 مليون ليرة بسبب تلك الواقعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» طالبة بالثانوي تقتل والدتها بطريقة بشعة بعد أن ضبطتها متلبسة
» الأهلي يخاطب الـ«فيفا» للرد على غرامة المليون دولار
» الحبس «عامين» للاعب كرة قدم شهير
» بحضور «الخطيب».. رئيس «الفيفا» يجتمع مع «الجنايني»
» أول فرمان لـ«ميتشو» بعد وصول بعثة الزمالك للسنغال
» «نانسي عجرم» عن اعتزال «إليسا»: رفض لنعمة ربنا
» إعارة مهاجم الأهلي إلى طلائع الجيش
» «ترامب»: هذا أول شيء فعلته عند وقوع هجمات 11 سبتمبر
» والد سعودي يعفو عن قاتل ابنه "المخنوق"
» لحظات مرعبة لعجوز أسفل عجلات القطار
» معركة ساخنة بين نمر وتمساح لن تتخيل النهاية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية