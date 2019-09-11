«قرقاش»: مصر تستعيد عافيتها بهذا الثلاثي

11 سبتمبر 2019 - 06:25 م

أشاد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بما يجري بمصر فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة، مؤكدًا أن مصر تستعيد عافيتها.

وأضاف في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، أن «المؤشرات والمشهد الاقتصادي والاستثماري والسياحي متصاعد ومشجع»، معتبرًا أن «مصر قادرة على مواجهة التحديات والتطلعات وهي ماضية في الطريق الصحيح».

واختتم «قرقاش» الذي بدأ، أمس الثلاثاء، زيارة إلى القاهرة، بالقول إن «قوة العرب يعززها نجاح مصر».

وكان وزير الدولة الإماراتي، التقى أمس وزير الخارجية سامح شكري، وأكد في تغريدة له على تويتر، أن اجتماعه بشكري كان مثمرًا، وشهد توافقًا تامًا في المواقف والرؤى تجاه القضايا الإقليمية، واصفًا العلاقات المصرية الإماراتية بأنها «في أزهى حالاتها».