» إعارة مهاجم الأهلي إلى طلائع الجيش

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المصريون

عمرو جمال

طلائع الجيش

أعلن مسئولو نادى طلائع الجيش حصولهم على توقيع عمرو جمال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر على سبيل الإعارة لمدة موسمين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقام عمرو جمال بتوقيع عقود انتقاله لصفوف طلائع الجيش في جلسة حضرها العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإدارى للفريق.

وكان مهاجم الأهلي قد فسخ تعاقده في وقت سابق مع الصفاقسي التونسي والذي أعير إليه في فترة الانتقالات الصيفية بسبب عدم قدرته على السفر إلى تونس لارتباطه بالتجنيد.


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