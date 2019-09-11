تصريح صادم من «إيتو» عن «صلاح»

11 سبتمبر 2019 - 05:08 م

أكد صامويل إيتو مهاجم برشلونة والمنتخب الكاميروني السابق، أن تتويج النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، أو زميله السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في العالم، تعد مستحيلة.

وأضاف إيتو في تصريحات نقلتها شبكة "فوكس أفريكا" أن السبب لا يعود إلى أحقية أي من اللاعبين بالجائزة، بل يرتبط بشكل أكبر بقلة الإحترام التي يواجهها اللاعبين الأفارقة عموماً.

وقال النجم الكاميروني إن الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي شهد تساوي ثلاث لاعبين أفارقة في ترتيب الهدافين في المركز الأول وهم صلاح وماني من ليفربول بالإضافة إلى الجابوني بيير ايميريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدفاً لكل منهم، الا أن ذلك لا يعني أن أحداً منهم سيكون ضمن الخمس لاعبين الأوائل في ترتيب أفضل لاعبي العالم.

ويرى إيتو أن السبب في ذلك يرجع إلى تشويه متعمد لسمعة اللاعبين الأفارقة من جانب الأفارقة أنفسهم، لافتًا النظر إلى ظلم كبير يتعرض له لاعبي القارة السمراء.

وكان إيتو احتل المركز الثالث في ترتيب أفضل لاعبي العالم في 2005، خلف كل من البرازيلي رونالدينهو نجم برشلونة الإسباني في ذلك الوقت، والإنجليزي فرانك لامبارد نجم خط وسط تشيلسي.