الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر مُحزنًا

11 سبتمبر 2019 - 04:40 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرين ملكيين اليوم، أحدهما سارًا والآخر مُحزنًا لمن يخصهم، كما استقبل جمعًا من الأمراء والعلماء والمواطنين.

وأصدر العاهل السعودي أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بترقية 68 عضوًا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) .

وثمن النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم غير المحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين, وولي عهده، لجهاز النيابة العامة، وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة.

وحث النائب العام، أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع كما عودوهم على ذلك, سائلاً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين, وولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.

إعدام مواطن

على الجانب الآخر أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب حبوب الإمفيتامين المحظورة في منطقة تبوك، بعد صدور أمرًا ملكيًا يقضي بتنفيذ الحكم بعد استنفاد كل درجات التقاضي..

فيما يلي نصه:

بفضل من الله تم القبض على المدعو / محمد بن مطلق بن سليمان العطوي -سعودي الجنسية-، عند قيامه بتهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / محمد بن مطلق العطوي، اليوم الأربعاء 12 / /1 1441هـ في منطقة تبوك.

الملك يستقبل الأمراء والعلماء

كما استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة اليوم، الأمراء، العلماء، وجمعاً من المواطنين الذين قَدِموا للسلام عليه.

في بداية الاستقبال، أنصت الجميع لتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تشرّف الحضور بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، الأمير عبدالكريم بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله الفيصل، الأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، الأمير مصعب بن فهد بن فيصل، الأمير سلطان بن عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز. ‎