بشرى سارة من الملك سلمان للقضاء السعودي

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أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا يقضي بترقية 68 عضواً من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).

من جانبه ثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم اللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لجهاز النيابة العامة، والذي يعمّق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة.

وحث النائب العام أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.


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