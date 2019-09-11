على أنغام "ترنيمة وأذان" زواج يثير ضجة بدولة عربية

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لبنان

زفاف

اذان

ترنيمة

تسبب مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في موجة من الغضب بلبنان.

وأظهر الفيديو إطلالة العروس سيرينا مملوك في حفل زفافها على رجل الأعمال أنطوني أعور.

ويعود سبب انتشار الفيديو إلى الأغنية التي جمعت بين الترنيمة والآذان التي دخلت على أنغامها العروس، حيث يجمع حفل الزفاف ثنائيا من الديانتين المسيحية والإسلامية في لبنان.

وقد أحيا الفنان راغب علامة حفل الزفاف بالإضافة إلى الفنانين سليم عساف وجو أشقر.

وظهرت العروس بفستان من تصميم اللبناني العالمي إيلي صعب.

كما وثق الفيديو لحظة وصول العروس إلى آخر المسار وتسلمها لزوجها. 

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