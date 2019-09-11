اتهام صادم يواجهه المتبقى الوحيد من عائلة هتلر

11 سبتمبر 2019 - 01:25 م

نشرت وسائل إعلام ألمانية في اليومين الماضيين أن القضاء وجه إلى "رومانو"، القريب لفوهرر النازية " هتلر" لأن والد هتلر وجده الأكبر كانا شقيقين تهمة التحرش بطفلة عمرها 13 سنة، مع غرامة مبدئية قيمتها 800 يورو.

ونقلت صحيفة Blid الألمانية عن والد الطفلة المالك لكاراج تصليح سيارات بالمدينة، من أن رومانو زاره في مكان عمله بعد أن نشر إعلانًا عن نيته بيع الكاراج، فظن أنه جاء ليشتريه، إلا أنه لاحظ فيما بعد أنه جاء وعيناه على ابنته الصغيرة، واسمها Ania R بحسب ما سماها الإعلام المحلي، ولم يكن مهتما بالكاراج.

وتمكن رومانو من إقناع "آنيا" أن ترافقه في نزهة "وأثناءها استدرجها بحلويات اشتراها لها.

كما اشترى لها ملابس ووردا بلاستيكيا، حتى إنه عرض عليها الزواج وفق تعبير الأب Piotr البالغ 60 سنة، وهو من أصل بولندي.

وأضاف أن رومانو استغل براءة ابنته التي كانت هي من أخبرته حين عادت من النزهة بأنه تحرش بها، ووصفت له ما فعل.

وقد أسرع والد الطفلة الصغيرة، إلى محاميه ورفع دعوى على رومانو ، الذي ادعى أنه قام باصطحاب الطفلة بنزهة حين زار كاراج والدها، فقبلت.

وذكر أنه شعر بسعادة من مرافقتها له، والقبلة التي طبعها على خدها "كانت للملاطفة وغير جارحة، لذلك فأنا بريء" بحسب ما قال للقاضي الذي رفض شرحه واعتبره معتلاً بمرض الميل للتحرش بصغار السن، وأجابه أن تقبيله للطفلة مرتين "على خدها وعنقها، كان ضد إرادتها" فرد المتهم الهتلري بأنه سيستأنف، لذلك سيبقى مصيره معلقاً إلى حين جلسة النطق بالحكم.

يذكر أن القريب الوحيد المتبقي من عائلة هتلر عازب يقيم في مدينة Görlitz الصغيرة بالشرق الألماني، اسمه Romano-Luka Hitler وعمره 69 سنة.