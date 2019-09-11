» معركة ساخنة بين نمر وتمساح لن تتخيل النهاية

11 سبتمبر 2019 - 01:11 م

انتشر مقطع فيديو عن معركة ضارية بين نمر وتمساح في نهر بالبرازيل؛ حيث قفز النمر من ارتفاع 10 أمتار وتعارك مع التمساح الصغير المعروف باسم الكايمان.

وصارع النمر التمساح حتى قتله، ليقول مصور الفيديو: "لقد كان مذهلاً أن أشاهد قفزة النمر في الماء ومصارعة التمساح، وقتله في النهاية"؛ لافتًا إلى أن النمر تمكن من سحب التمساح إلى أعلى الشجرة؛ لتجهيز وجبة العشاء.

وأضاف: "لقد كنت ألتقط صورًا للحيوانات منذ فترة طويلة جدًا، ولكن بصراحة لم أرَ شيئًا من هذا القبيل".