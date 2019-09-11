» ممثل شهير يقتل صديقته ثم يشاهد الأفلام الإباحية على هاتفها

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مجهول

متابعات-علا خطاب

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قتل

ممثل

مخرجة سينمائية

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ممثلا شابا يدعى كيريل بيلوروف أقدم على قتل صديقته المخرجة السينمائية، لوريلين جارسيا بيرتاو، خنقًا ثم وضع جثتها في أكياس قمامة ودفنها عارية في الجزء الخلفي من شقتها بلندن، ثم استخدم الإنترنت الخاص بهاتفها لمشاهدة الأفلام الإباحية.

وأوضحت الصحيفة أن المتهم استعان بهاتف الضحية وأرسل لأصدقائها مجموعة من الرسائل ثم شاهد الأفلام الإباحية لمدة 11 دقيقة، حيث قال لإحدى صديقاتها: "الآن أنا أتسوق وأشتري الفساتين والأحذية وقابلت شخصًا مهمًا ربما سأذهب لأتناول القهوة معه وسآخذ طفلي معي لذلك لم استطع البقاء طويلا"، ثم تحدث لصديقة أخرى قائلاً: "لن أتوقف عن رؤيتك أجمل وأغلى سيدة وأجابته أفضل صديقة".

واكتشفت الجريمة بعدما تم الإبلاغ عن اختفاء الضحية، حيث لم تذهب لعملها وبتفتيش شقتها وجدوا الجثة مخنوقة برباط وتم تحليل الحمض النووي به ومازالت المحاكمة مستمرة.

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