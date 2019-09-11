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تركي ال شيخ

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بالأسماء.. "آل الشيخ" يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 54 مصريًا

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تركي ال شيخ
تركي ال شيخ

وكالات - الدويني فولي

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تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني، عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 54 شخصية، قال إنهم أساءوا لشخصه خلال الأيام الماضية، وأنهم يسعون لتدمير العلاقة بين مصر والسعودية.
وقال "آل الشيخ"، في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لأصحاب الأسماء التالية نظرًا لإساءتهم لشخصي واسمي ومكانتي وسأسعى جاهدًا لكشف من خلفهم ومن يسعون لتدمير العلاقات بين شعبين وبلدين دائمًا متعاونين بأخوة ومحبة بعيدًا عن الدخلاء.. فمصر في قلبي مثل ما السعودية في قلبي".

وشدد رئيس هيئة الترفيه السعودية، على أنه سيجعل "كل مسيء عبرة لكي لا يقع أحد مثلي في نفس هذا الفخ"، معربا عن ثقته في القضاء المصري والقيادة الحكيمة المصرية التي لاتسمح بالإساءة لأحد.

ووجه رسالة إلى من اتهمهم بالإساءة له قائلاً: "خليكو شجعان وماتمسحوش الإساءات دي اذا مقتنعين فيها لانها متوثقة عندي".

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